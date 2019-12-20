Поліція Києва цьогоріч отримала понад 1,3 мільйона викликів

Упродовж 2019 року столична поліція прийняла на лінію “102” понад 1 мільйон 300 тисяч викликів від громадян.

Про це на засіданні Київради повідомив керівник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент Укрінформу.

“Упродовж поточного року поліцією прийнято по лінії “102” понад 1 мільйон 300 тисяч викликів. З них 820 тисяч зареєстровано до єдиних обліків поліції, наряди здійснили близько 780 тисяч виїздів”, - розповів Крищенко.

За його словами, в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено 46,5 тисяч заяв про кримінальні правопорушення, що на 9 тисяч менше, ніж торік.

“Зокрема кількість злочинів, скоєних у публічних місцях, поменшало майже на 3 тисячі. Минулого року було 14,5 тисяч, а цього року - менше ніж 12 тисяч”, - наголосив начальник поліції Києва.

Він також повідомив, що цьогоріч у Києві в середньому щодня скоювалося п'ять пограбувань, тоді як у 2016-му за день реєструвалося 17 таких злочинів.

"За вчинення майнових злочинів затримано 178 груп, до складу яких входили 500 осіб", - додав Крищенко.