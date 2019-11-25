Столичні оперативники затримали “злодія у законі”

Київські оперативники затримали 47-річного громадянина Грузії на прізвисько "Дато Сфан", який неодноразово судимий за розбійні напади. За вказані злочини він провів у місцях позбавлення волі понад 20 років.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Працівники карного розшуку столичної поліції спільно з працівниками Дніпровського управління поліції затримали "злодія в законі", який на початку нинішнього року незаконно перетнув український кордон. Приїхавши до столиці, чоловік зустрічався з представниками злочинного середовища", - йдеться у повідомленні.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, затриманим виявився громадянин Грузії, 1972 року народження, неодноразово судимий за розбійні напади. Покарання відбував у Російській Федерації, де у місцях позбавлення волі провів 21 рік.

"Злодій у законі" із кримінальним прізвиськом "Дато Сфан" був коронований у березні 2014 року в Туреччині. У Києві та інших регіонах мав намір керувати кримінальним світом. Зокрема, збирався організовувати, проводити та безпосередньо брати участь у так званих "сходках" для розв'язання питань, пов’язаних із перерозподілом сфер впливу. Також він планував залучати до злочинної діяльності молодь задля збереження "злочинних традицій", - додав керівник столичної поліції.

На даний час вирішується питання щодо видворення іноземця за межі держави та заборони в’їзду в Україну.