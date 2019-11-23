На Рівненщині затримали "злодія у законі"

Правоохоронці затримали на Рівненщині "злодія в законі" у кримінальному світі відомого як «Тенго Пітерський».

Про це інформує пресслужба МВС.

"На Рівненщині поліцейські затримали «злодія в законі» "Тенго Пітерського", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, раніше до них надійшла інформація про те, що на території України незаконно перебуває «злодій в законі», який найближчим часом збирається їхати до столиці. Встановивши ймовірний маршрут поїздки, була проведена операція для його затримання.

Так, вночі 22 листопада на трасі "Київ - Чоп", неподалік міста Корець, співробітники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Нацполіції спільно з облуправлінням патрульної поліції та ГВ БКОЗ СБУ в Києві та Київській області затримали «злодія в законі», у кримінальному світі відомого як "Тенго Пітерський" та "Тенго Гальський".

Наголошується, що надати документи 37-річний грузин не зміг, мав при собі лише підроблене водійське посвідчення. Крім того, авто, на якому пересувався Тенгіз Чарай, також мало явні ознаки підроблених номерних агрегатів.

Чоловік своє перебування в Україні та поїздку до Києва охарактеризував дружнім візитом до старих друзів.

За даними МВС, затриманий - 37-річний громадянин Грузії, був коронований у 2014 році в Санкт-Петербурзі. За його плечима кілька судимостей за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі за замах на вбивство.

Як зазначається, упродовж останніх трьох років "Тенго Пітерський" кілька разів незаконно перетинав кордон України, за що його затримували правоохоронці з подальшим видворенням до Туреччини; останнього разу це було у жовтні 2019 року.

"Попри заборону в’їзду, він вкотре незаконно потрапив до країни та був затриманий. За даними оперативників, Тенгіз Чарай мав намір налагодити контроль та перерозподіл грошових потоків, отриманих від вчинення майнових злочинів", - уточнюється у повідомленні.

Наразі співробітники управління ДМСУ в Рівненській області склали адмінпротокол за фактом порушення правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України. Найближчим часом його буде видворено за межі України.

Як повідомлялося, 2 жовтня в Україні вчергове було затримано кримінального авторитета "Тенго Гальського".