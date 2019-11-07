Затриманий у "Борисполі" російський злочинець втік з-під варти

У Київській області розшукують 51-річного громадянина РФ, який втік з-під варти під час доставки його в ізолятор тимчасового тримання.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Київської області у Facebook.

"Поліція Київщини розшукує злодія-росіянина, який втік з-під варти... Всім, хто володіє інформацією про розшукуваного втікача, або знає про його місце перебування, прохання зателефонувати на спецлінію 102. Анонімність гарантується", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, громадянина РФ, який розшукується російськими правоохоронцями за скоєння низки злочинів, затримали в аеропорту "Бориспіль". Для подальшої екстрадиції у країну походження відносно 51-річного росіянина склали протокол затримання особи відповідно до ст. 208 КПК України для утримання його в ізоляторі тимчасового тримання до прийняття рішення судом. Однак під час доправлення іноземця до ІТТ він скоїв втечу, заявили в поліції.

За даними правоохоронців, зловмисник був одягнений у спортивний костюм чорного кольору та коричневу куртку. Також вказано його прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, вибриті скроні, коротке русяве волосся у формі повздовжньої смуги, коротка борода чорного кольору.

За фактом втечі особи з-під варти керівництвом поліції Київщини призначено службове розслідування.