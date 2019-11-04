Справа про держзраду: ексчиновника міськради Харкова випустили із СІЗО

Колишньому заступнику директора департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради Семену Хмельницькому, якого підозрюють у держзраді, суд змінив запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Цю інформацію підтвердив кореспонденту Укрінформу адвокат ексчиновника Олег Михайлов.

«Справа розглядається в закритому режимі, тому коментувати її я не можу. Щодо дати звільнення з-під варти, то її я також не можу повідомити, бо мій клієнт категорично проти розголошення будь-якої інформації про нього. Сьогодні (4 листопада) в суді були невідомі особи, які кричали «Ганьба», звучать погрози на його адресу. Цим людям відомо про пересування родини клієнта. Є переслідування, і все це пов’язано з тим, що його вже публічно назвали злочинцем», - сказав Михайлов.

В Орджонікідзевському суді також посилаються на закритий режим засідань.

Затримали Хмельницького 5 березня у Харкові. У відношенні нього відкрита справа за ст. 111 ККУ (державна зрада). У СБУ заявили, що чиновник збирав та передавав інформацію про молодіжні організації, діяльність та фінансування релігійних громад, національно-патріотичних організацій, їхні проєкти, керівників цих організацій і харківських чиновників.

За даними спецслужби, чиновника під час перебування у Росії завербував полковник ФСБ Олександр Ушаков. За оперативними даними, зустрічі Ушакова зі співробітником Харківської міськради проходили у російському Бєлгороді, куди чиновник приїздив як турист чи для участі у громадських заходах.

Зазначимо, що вихід Хмельницького з-під варти став можливим після того, як у червні цього року Конституційний суд України визнав неконституційною ч.5 ст.176 КПК, яка передбачає, що до осіб, які підозрюються у терористичній діяльності чи злочинах проти держави, може застосовуватися лише тримання під вартою. Наразі суд може обирати інші види запобіжних заходів – домашній арешт чи вихід під заставу.