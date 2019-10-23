Ексзаступника міністра економіки заарештували, застава — 3,4 мільйона

Колишнього заступника міністра економіки Юрія Бровченка заарештували на два місяці з можливістю внесення застави в сумі понад 3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Шевченківського районного суду Києва.

"23 жовтня 2019 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва розглянуто клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно Бровченка Юрія Петровича – підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією - ред.), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада - ред.) КК України. За результатами розгляду клопотання судом постановлено ухвалу про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці із визначенням розміру застави у вигляді 1770 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 3 400 170 (три мільйони чотириста тисяч сто сімдесят) гривень", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 22 жовтня Служба безпеки України затримала ексзаступника міністра економіки, який підозрюється у державній зраді через нанесення масштабної шкоди обороноздатності нашої держави.

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Оперативники та слідчі СБУ встановили, що високопосадовець Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, чиновники держпідприємства "Український центр "Безпека" та державної акціонерної холдингової компанії "Артем" діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії. Вони уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 млн дол.

Унаслідок незаконної оборудки авансовий платіж у розмірі більше ніж 8,2 млн дол. був переведений на рахунки фіктивних офшорних підприємств та привласнений учасниками схеми. Натомість іноземна компанія обладнання в Україну не постачала. Дії зловмисників поставили під загрозу забезпечення Збройних cил боєприпасами під час протидії російській агресії.

СБУ не називала прізвище ексзаступника міністра, однак, за даними ЗМІ, йшлося про колишнього заступника міністра економіки Юрія Бровченка, який був на цій посаді в 2011-2015 роках.