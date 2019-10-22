СБУ затримала ексзаступника міністра економіки за підозрою у держзраді

Служба безпеки України затримала ексзаступника міністра економіки, який підозрюється у державній зраді через нанесення масштабної шкоди обороноздатності нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники та слідчі СБУ встановили, що високопосадовець Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, чиновники держпідприємства "Український центр "Безпека" та державної акціонерної холдингової компанії "Артем" діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії. Вони уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 мільйона доларів США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок незаконної оборудки авансовий платіж у розмірі більше ніж 8,2 мільйона американських доларів США був переведений на рахунки фіктивних офшорних підприємств та привласнений учасниками схеми. Натомість іноземна компанія обладнання в Україну не постачала. Дії зловмисників поставили під загрозу забезпечення Збройних cил боєприпасами під час протидії російській агресії.

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"22 жовтня контррозвідка СБУ на виконання рішення слідчого судді затримала у міжнародному аеропорту "Бориспіль" колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України. Експосадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України", - наголошується в повідомленні.

СБУ не уточнює прізвища ексзаступника міністра, однак, за даними ЗМІ, йдеться про колишнього заступника міністра економіки Юрія Бровченка, який був на цій посаді в 2011-2015 роках.