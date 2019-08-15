У Києві затримали чергового "злодія в законі"

Правоохоронці затримали у столиці "злодія в законі" на прізвисько Куцу.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

"Працівники кримінальної поліції вкотре в Києві затримали «злодія в законі» на прізвисько Куцу, якого вже неодноразово відправляли з нашої країни, але він і пішки, й поповзом, але якимось чином повертається до Києва", - написав він.

Згідно з чинним законодавством відносно "злодія в законі" складений протокол й "ми ввічливо звернулись з проханням протягом двох діб покинути нашу країну", додав заступник голови Нацполіції.

"В іншій країні Євросоюзу він би вже біг так швидко геть, що тільки п'яти б виблискували, а ми поки його прохаємо... мабуть, він все ж таки нас почув", - наголосив Аброськін.

Нагадаємо: торік у березні правоохоронці вже затримували Куцу в Києві.

Згідно з інформацією сайту, що спеціалізується на кримінальних авторитетах, - це уродженець Грузії Лобжанідзе Георгій Шакроєвич, 1972 року народження.