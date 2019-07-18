У Києві затримали "злодія в законі" Нукрі Гальського

Столичні оперативники затримали "злодія в законі" Нукрі Гальського.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

"У Києві оперативники затримали "злодія в законі" Нукрі Гальського. Зловмисник вкотре перетнув кордон України поза пунктом пропуску державного контролю та мав намір контролювати злочинний світ Києва та Київської області", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що у грудні 2018 року працівники карного розшуку Головного управління Нацполіції у місті Києві вже затримували Нукрі Гальського, який мав заборону на перебування на території України.

Зазначається, що тоді неодноразово судимий за вчинення тяжких злочинів громадянин Грузії 1987 року народження, який був коронований у Туреччині іншими "злодіями у законі", намагався поширити свій вплив на членів злочинного середовища у столиці.

У свою чергу начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що під час перебування на території України зловмисник намагався контролювати діяльність оптових ринків та організованих груп квартирних крадіїв. Зокрема, під час нелегального проживання у столиці Нукрі Гальський відвідував та організовував так звані "сходки" кримінальних авторитетів.

Так, після затримання ДМС видворила "злодія в законі" із забороною в’їзду в Україну на три роки, однак Нукрі Гальський вкотре незаконно перетнув кордон та почав відновлювати свою злочинну діяльність та зв’язки у кримінальному світі.

"Працівники управління карного розшуку Києва завадили його планам стати куратором злочинних груп - і затримали його у Дарницькому районі столиці", - наголосили у столичній поліції.

Наразі цього "злодія в законі" видворено до Туреччини. У свою чергу, як зазначив Крищенко, правоохоронці спільно з ДМС підготували документи про збільшення терміну заборони в’їзду йому на територію України до п’яти років.

Фото: Нацполіція