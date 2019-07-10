Аброськін: в Україні зараз 15 "злодіїв у законі", 12 із них — доларові мільйонери

В Україні "злодії в законі" проникають у всі державні інституції, великі енергетичні та медійні компанії, правоохоронні та судові органи.

Про це написав у Facebook заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

"На сьогодні в нашій країні постійно перебуває п`ятнадцять "законників", з них дванадцять — доларові мільйонери, не з одним мільйоном на рахунках. Такі ж й злочинні так звані авторитети... вони мають бажання мати не тільки "воровську" владу, а і звичайну, тому беруть активну участь у всіх виборчих процесах в нашій державі, всюди мають своїх ставлеників. Вони стали вже свого роду злодійськими "топменеджерами", - зазначив Аброськін.

За його словами, зі "злодіями в законі" треба негайно боротися.

"Для боротьби з ними та їх злочинними зв’язками потрібний відповідний інструмент — новий закон. Щоб від цих лідерів злочинного світу чуралися всі, як від епідемії, а інакше вони будуть вражати все більше й більше наших державних інституцій та знищувати країну зсередини", - додав заступник глави Нацполіції.