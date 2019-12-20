Закривати рік із "чужим" бюджетом важко - Гончарук

Закривати рік із державним бюджетом, який писався іншим урядом та ухвалювався іншим парламентом, важко.

Про це сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу звернутися перш за все до фракції "Слуга народу", друзі, не ведіться на провокації. Нам дістався дуже складний бюджет. Взагалі закривати рік із чужим бюджетом важко. Це потрібно усвідомлювати. Наведу вам зрозумілий приклад. Люди у минулому році прийняли бюджет, зафіксували суму доходів, а потім після цього прийняли лобістську норму про те, щоб звільнити від оподаткування при розмитненні компоненти для зеленої енергетики. Таким чином ми втратили 9 мільярдів. Тобто, у бюджеті це є, а грошей реально немає", - сказав Гончарук.

За його словами, також має велике значення курс гривні, який теж негативно впливає на державний бюджет. Також негативно впливає кон'юнктура цін на енергоносії. "В бюджеті були закладені кошти в тому числі й від оподаткування газу. Подивіться, скільки він коштував тоді, коли бюджет планувався і скільки коштує зараз", - додав прем'єр-міністр.

Глава уряду при цьому радить не вірити у розмови про те, що нині податкова та митниця працюють неефективно.

"Зараз нас із вами намагаються максимально "качати" для того, щоб ми із вами сварилися, шукали непорозуміння, не довіряли один одному. Закликаю вас зберігати спокій. Насправді все досить непогано, і буде добре", - сказав прем'єр.

Гончарук запевнив, що ряд у повному обсязі профінансує усі захищені статті видатків, до яких входять пенсії, зарплати та всі соціальні виплати, а також профінансує всі зобов'язання, на які відкрито асигнування.

Як повідомлялося, з 1 липня 2019 року вступив в силу закон, яким внесено зміни до Податкового кодексу, ухвалений парламентом VIII скликання. Зокрема, було звільнено від оподаткування податком на додану вартість імпорт обладнання для сонячних та вітроелектростанцій, до переліку товарів, які звільняють від ПДВ додали фотогальванiчнi елементи, вітрові турбіни та інше обладнання, яке використовується для будівництва сонячних та вітрових електростанцій.