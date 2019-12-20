Прем’єр очікує “суттєвих надходжень” до бюджету від легалізації видобутку бурштину

Державний бюджет на 2020 рік отримає суттєві надходження від легалізації видобутку бурштину.

Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи ухвалення відповідного законопроєкту у Верховній Раді 19 грудня, інформує Урядовий портал.

Зокрема він зазначив, що бурштин видобуватимуть в Україні законно, і Бюджет-2020 отримає суттєві надходження від цього.

“Усі земельні питання з доступу до покладів бурштину буде врегульовано. За незаконний видобуток бурштину передбачається сувора кримінальна відповідальність”, - додав Гончарук.

Як повідомлялося, 19 грудня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину". Закон врегульовує земельні питання доступу до покладів бурштину, забезпечується сувора відповідальність за недотримання вимог рекультивації землі та обов’язок компенсації понесених втрат. Дозволи на видобуток продаватимуться виключно на аукціоні.