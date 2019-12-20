Кабмін “оголосив війну” гральним автоматам під виглядом державних лотерей

Кабінет міністрів виключив можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей, і тепер заклади з автоматами для азартних ігор не зможуть нелегально працювати під виглядом таких лотерей.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook.

"Грального бізнесу під виглядом лотерей не буде. Сьогодні Уряд виключив можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Міністри проголосували за скасування відповідних положень щодо розповсюджувачів лотерей в ліцензійних умовах", - написав Гончарук.

За його словами, тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами-передорученнями на розповсюдження державних миттєвих лотерей.

Гончарук також дав доручення Нацполіції у п'ятницю, 20 грудня, почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А Державній фіскальній службі України - організувати перевірки ліцензій всіх так званих державних лотерей.

Згідно з повідомленням на Урядовому порталі, таким чином уряд почав масову боротьбу з незаконним гральним бізнесом. Вночі вже закрили понад 150 закладів по Україні та вилучили обладнання на 46 млн грн.

«В Україні працює лише три оператори державних лотерей. Однак це не заважає десяткам сотень закладів по всій країні здійснювати гральну діяльність, заборонену законом, прикриваючись лотереями. Як це працює? Ці заклади укладають з операторами держлотерей договори на розповсюдження. Прикриваються цими договорами, однак на території закладу встановлюють «гральні автомати», які заборонені законом. Ми ці схеми припиняємо», — зазначив Прем’єр-міністр.

Гончарук додав, що кожен день величезна кількість людей страждає від існування цих гральних автоматів, і уряд хоче захистити людей, які є залежними.

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 грудня відправила на підготовку до повторного першого читання законопроєкт № 2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Згідно з пояснювальною запискою до документа, метою цього законопроєкту є "системне та ефективне врегулювання основного комплексу питань організації та проведення азартних ігор на основі обґрунтованих та сучасних підходів".