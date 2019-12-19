Депутати "завернули" до комітету законопроєкт про легалізацію азартних ігор

Верховна Рада відправила на підготовку до повторного першого читання законопроєкт № 2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, спочатку народні депутати не підтримали цей законопроєкт у першому читанні ("за" депутати віддали 213 з 226 мінімально необхідних голосів).

Після цього народні депутати 243 голосами підтримали пропозицію направити законопроєкт в Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики для підготовки до повторного першого читання.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, метою цього законопроєкту є "системне та ефективне врегулювання основного комплексу питань організації та проведення азартних ігор на основі обґрунтованих та сучасних підходів".

"Це сприятиме формуванню цивілізованого ринку, діяльність на якому буде контрольована державою на основі чітко визначених правил, тобто буде досягнута правова визначеність. Системне впровадження положень законопроєкту дозволить дотриматись у регулюванні оптимального балансу інтересів громадян, суспільства і держави, з одного боку, та операторів азартних ігор – з іншого боку, що дозволяє мінімізувати суспільну шкоду, пов’язану з організацією та проведенням нелегальних азартних ігор та пов’язаним із цим ухиленням від сплати податків", - йдеться у пояснювальній записці.

Також зазначається, що законопроєкт має створити передумови для значних додаткових надходжень до державного бюджету України, що будуть направлені на фінансування медицини, спорту та культури.