Проєкт щодо легалізації грального бізнесу потребує значного доопрацювання - АМКУ

Законопроєкт №2285 «Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор» не вирішує проблеми стосовно розмежування лотерей та інших азартних ігор, які маскуються під виглядом лотерейної діяльності та потребує значного доопрацювання.

Про це в Укрінформі під час круглого столу щодо законодавчого регулювання організації та проведення азартних ігор в Україні сказала начальник відділу адміністративних та загальних послуг Департаменту досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери АМКУ Галина Верцімаха, повідомляє кореспондент агентства.

"На сьогодні я озвучу неофіційну позицію комітету, оскільки ще немає офіційного листа за результатами аналізу законопроєкту, однак ми його проаналізували і погоджуємось з тим, що він потребує доопрацювання. Якщо не акцентувати увагу на технічних питаннях, які потребують уточнення, то основний момент - цей законопроект не вирішить ті глобальні проблеми, які є на сьогодні стосовно розмежування лотерей та інших азартних ігор, які маскуються під виглядом лотерейної діяльності. Це намагання поєднати в одному законі як азартних ігор так і лотерей. Тут і відсутність розмежування поняття по гральному обладнанню, що саме є лотерейним обладнанням, а що є обладнанням, яке використовується в інших видах азартних ігор", - сказала Верцімаха.

За її словами, у даному законопроєкті закріплені досить жорсткі критерії до оператора лотерей на відмінну від інших організаторів азартних ігор.

"Ці питання, на нашу думку, призведуть не до легалізації грального бізнесу, а до розвитку цього (тіньового - ред.) ринку. Виходячи з бачення, що лотерея є найменш шкідливим видом азартних ігор, вимоги, які прописані в законопроєкті не відповідають цьому баченню, тому, будемо пропонувати зауваження та пропозиції до окремих норм закону", - зауважила Верцімаха.

Як повідомлялося, 18 жовтня Верховна Рада зареєструвала розроблений Кабінетом міністрів законопроект №2285 «Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор». Раніше Президент України Володимир Зеленський доручив Верховній Раді України до 1 грудня 2019 року ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу. Зеленський під час пресмарафону сказав, що гроші, які будуть надходити від легалізації грального бізнесу, планується спрямовувати на спорт, медицину і освіту. В Уряді вважають, що легалізація грального бізнесу в Україні може поповнити державний бюджет на понад 3 млрд грн.