Легалізація грального бізнесу може поповнити бюджет на понад 3 мільярди — Гончарук

Легалізація грального бізнесу в Україні може поповнити державний бюджет на понад 3 млрд грн.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації для журналістів та громадськості підготовленого до другого читання проєкту держбюджету-2020, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розраховуємо, що парламент підтримає законопроєкт про легалізацію азартних ігор. Приберуть з вулиць гральні автомати, що створюють так багато біди для людей. Ми передбачаємо, що буде створена цивілізована система грального бізнесу, яка буде нормально оподатковуватись і яка потенційно може принести до бюджету понад 3 млрд гривень", - сказав Гончарук.

Як повідомлялося, 18 жовтня Верховна Рада зареєструвала розроблений Кабінетом міністрів законопроєкт №2285 «Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор». Раніше Президент України Володимир Зеленський доручив Верховній Раді України до 1 грудня 2019 року ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу.