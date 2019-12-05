Моряки і льотчики можуть отримати статус УБД - Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада ухвалила в першому читанні зі скороченням строку підготовки до другого читання законопроєкт 1197 "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Законопроєкт щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних Сил України на отримання статусу учасника бойових дій підтримали 319 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Законопроєктом пропонується віднести до учасників бойових дій членів екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків і вертольотів, інших осіб, які, перебуваючи на борту кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків і вертольотів Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України, захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", - розповіла голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

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За її словами, на сьогодні, за орієнтовними даними командування Військово-морських сил ЗСУ, статус учасника бойових дій за нормами законопроєкту може бути додатково встановлено 19 військовослужбовцям, які перебували у складі екіпажів на борту малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ", "Нікополь", та рейдового буксиру "Яни Капу", а також шістьом військовослужбовцям екіпажу літака АН-26 #10, який у лютому 2017 року був обстріляний під час виконання завдань з викриття обстановки в районі захоплених РФ платформ у Чорному морі.

Авторами законопроєкту є народні депутати від фракції "Європейська солідарність".