Рада ратифікувала угоду з ЄІБ щодо модернізації системи водопостачання в Миколаєві

Верховна Рада України ухвалила закон про ратифікацію Грантової угоди щодо розвитку системи водопостачання та водовідведення в Миколаєві за Програмою E5P між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради.

«Верховна Рада України затвердила проєкт закону про ратифікацію Грантової угоди (Проєкт "Миколаївводоканал" - Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою "E5P" між Україною та Європейським інвестиційним банком. Грантові кошти у розмірі 5 мільйонів 110 тисяч євро будуть спрямовані на поліпшення ефективної роботи насосних станцій, водопровідних і каналізаційних мереж в місті Миколаїв», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, проєкт дозволить протягом 1 року після завершення робіт скоротити витрати електричної енергії на перекачування води щонайменше на 10 %.

Період виконання угоди – 36 місяців від дати набрання чинності. Перший транш від Європейського інвестбанку становитиме 1 млн 300 тис. євро, подальші — після одержання банком запитів на їх здійснення в необхідному обсязі.

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Грант надається Україні, що діє через Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Міністерством фінансів України, на безповоротній та безоплатній основі.

"Це один з перших глобальних проєктів, який ми реалізуємо в Миколаєві. В рамках цієї програми почали оновлювати водоочисні системи в с. Галицинове. Але сама програма більш розширена і передбачає модернізацію всього комунального підприємства «Миколаївводоканал». Зокрема, в частині використання електроенергії, що надасть змогу більше економити на формуванні тарифу", - коментує міський голова Олександр Сєнкевич.