Рада ратифікувала угоду з ЄІБ щодо модернізації системи водопостачання в Миколаєві
Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради.
«Верховна Рада України затвердила проєкт закону про ратифікацію Грантової угоди (Проєкт "Миколаївводоканал" - Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою "E5P" між Україною та Європейським інвестиційним банком. Грантові кошти у розмірі 5 мільйонів 110 тисяч євро будуть спрямовані на поліпшення ефективної роботи насосних станцій, водопровідних і каналізаційних мереж в місті Миколаїв», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, проєкт дозволить протягом 1 року після завершення робіт скоротити витрати електричної енергії на перекачування води щонайменше на 10 %.
Період виконання угоди – 36 місяців від дати набрання чинності. Перший транш від Європейського інвестбанку становитиме 1 млн 300 тис. євро, подальші — після одержання банком запитів на їх здійснення в необхідному обсязі.
Грант надається Україні, що діє через Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Міністерством фінансів України, на безповоротній та безоплатній основі.
"Це один з перших глобальних проєктів, який ми реалізуємо в Миколаєві. В рамках цієї програми почали оновлювати водоочисні системи в с. Галицинове. Але сама програма більш розширена і передбачає модернізацію всього комунального підприємства «Миколаївводоканал». Зокрема, в частині використання електроенергії, що надасть змогу більше економити на формуванні тарифу", - коментує міський голова Олександр Сєнкевич.