Рада ухвалила зміни до закону про трансплантацію

Рада ухвалила в другому читанні та в цілому в другому читанні Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Підтримали законопроєкт 320 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що метою законодавчого акту є забезпечення побудови дієздатної та ефективної системи трансплантації в Україні, приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних актів у сфері трансплантації, а також зменшення надмірної зарегульованості в цій сфері.

Закон встановлює, що Державна інформаційна система супроводу трансплантації складається з Єдиної державної інформаційної система трансплантації та Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.

Також пропонується визначити, що до початку роботи Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ) , але не пізніше 1 січня 2021 року положення цього Закону щодо використання ЄДІСТ для проведення трансплантації не застосовуються. Натомість організація трансплантації здійснюється на основі інформації, що міститься на паперових носіях.

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Пропонуються зміни в частині регулювання трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, які дозволять налагодити механізм взаємодії з реєстрами гемопоетичних стовбурових клітин за кордоном та використовувати недержавні реєстри для наповнення національної бази даних донорів гемопоетичних стовбурових клітин.

Законом також пропонується замінити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією на координаційний центр з питань трансплантації – спеціалізовану державну установу, яка виконує функції у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, яка утворюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Загалом пропонується внести зміни до вісімнадцяти статей та двох пунктів прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині", уточнити норми, що стосуються питань трансплантації, Основ законодавства України про охорону здоров'я, розширити можливості розвитку медичної науки шляхом внесення доповнення до статті 6 Закону України "Про поховання та похоронну справу".

З метою підвищення захисту діяльності в сфері трансплантації пропонується деталізація складу злочину, передбаченого частиною першою статті 143 Кримінального кодексу України, та доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 452 щодо порушення встановленого порядку внесення інформації до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

Як повідомляв Укрінформ, з 31 березня 2019 року в Україні набув чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині” № 2694-VIII від 28.02.2019.