Уряд продовжив пілотний проєкт із трансплантації на 2020 рік
Укрінформ
Кабінет міністрів на засіданні ухвалив рішення щодо продовження пілотного проєкту із трансплантації на 2020 рік.
Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі.
“Ухвалили декілька важливих для охорони здоров’я рішень: уряд продовжив пілотний проєкт із трансплантації на 2020 рік. Це дасть змогу укласти договори з усіма ліцензованими надавачами медичної послуги”, - написав Гончарук.
За його словами, влада також удосконалює прозорість процедур для лікування українців за кордоном, закладає фінансування на таку можливість для наших громадян.
Окрім того, підкреслив Прем’єр-міністр, буде посилена протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу й туберкульозу в Україні.
Фото: КМУ