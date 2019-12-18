Кабінет міністрів на засіданні ухвалив рішення щодо продовження пілотного проєкту із трансплантації на 2020 рік.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Ухвалили декілька важливих для охорони здоров’я рішень: уряд продовжив пілотний проєкт із трансплантації на 2020 рік. Це дасть змогу укласти договори з усіма ліцензованими надавачами медичної послуги”, - написав Гончарук.

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За його словами, влада також удосконалює прозорість процедур для лікування українців за кордоном, закладає фінансування на таку можливість для наших громадян.

Окрім того, підкреслив Прем’єр-міністр, буде посилена протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу й туберкульозу в Україні.

Фото: КМУ