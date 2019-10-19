Систему трансплантації можуть запустити у лютому - Скалецька

Система трансплантації органів в Україні може бути запущена вже у лютому 2020 року.

Таку думку висловила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька в інтерв’ю Українській правді.

"Повністю система (трансплантації – ред.) може бути розгорнута і запущена з усіма необхідними захистами після першого січня, десь лютий", – спрогнозувала вона.

Скалецька наголосила, що для запуску системи трансплантації до закону необхідно внести кілька, за її словами, технічних змін. Крім того, залишається питання реєстру для трансплантації, над яким активно працює команда з діджиталізації, що допомагає зрозуміти його готовність.

"Ведуться перемовини, чи ми дійсно можемо з першого січня запуститись у Київському регіоні вже в промисловому масштабі. Зібрали інформацію, скільки тут є необхідного обладнання. Дуже багато немає", - зауважила очільниця МОЗ.

Міністр наголосила, що це амбітна мета – зробити все за 4 місяці, "але треба ставити великі цілі".

На запитання про те, коли вже можуть проводитися операції з трансплантації, Скалецька зазначила: "Паралельно працюємо по двох напрямках: ТКМ (трансплантація кісткового мозку), щоб встигнути хоча б до кінця року, і пересадка (органів - ред.). Це теж теоретично можливо. По цих речах розрахунки ідуть, тому є велика ймовірність".

За словами міністра, можливості оцінюватимуться наприкінці листопада, і тоді можна буде сказати, чи потрібен буде додатковий час на запуск цієї системи.

"Інший варіант – це переносити вступ дії закону ще раз, але це не має сенсу", - додала Скалецька.

Як повідомлялося, розвиток трансплантології було визначено у Програмі діяльності уряду як один із пріоритетів у сфері охорони здоров'я.