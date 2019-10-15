В Україні створюють нову організацію із закупівлі медпрепаратів — Скалецька

Наразі завершується робота зі створення української організації із закупівлі медичних препаратів.

Про це повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Завершується робота зі створення центральної закупівельної організації української, яка буде закуповувати ліки централізовано, плюс для регіонів зможе надавати такі послуги. Потрібно зробити всі законодавчі зміни, щоб це працювало. Після цього наступним її (закупівельної організації – ред.) кроком, як і питання спроможності цієї організації, наскільки вона зможе бути ефективною, є питання, можливо, виходу на закупівлю вакцин», – сказала Скалецька.

Водночас, додала вона, у контексті закупівлі вакцин участь цієї організації в процесі є «під питанням».

«Можливо, вакцини з’являться в Україні, тоді можна буде закуповувати їх в Україні», – зазначила очільниця МОЗ.

Як повідомлялося, 19 вересня Верховна Рада України підтримала зміни до законопроєкту про держзакупівлі, продовживши міжнародні закупівлі ліків ще на два роки.

Реформа у сфері закупівель ліків для України розпочалася у 2015 році, коли функцію централізованих закупівель ліків, медичних виробів та вакцин передали від МОЗ до міжнародних спеціалізованих організацій.