Про виключення Полякова та Скороход із фракції "Слуги народу" можуть оголосити вже завтра

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков може вже 3 грудня оголосити рішення фракції партії "Слуга народу" про виключення з її складу народних депутатів Антона Полякова і Ганни Скороход.

Про це журналістам після засідання фракції сказав перший заступник її голови Олександр Корнієнко, передає кореспондент Укрінформу.

"Рішення щодо виключення Полякова і Скороход уже давно було прийнято. Сьогодні ми його на фракції оголосили і звернулися до Апарату Верховної Ради із відповідним листом. Сподіваємося, що завтра керівництво ВР з трибуни зачитає цей лист", - сказав Корнієнко.

Водночас, коментуючи ситуацію щодо виключення з фракції Романа Іванісова, він підкреслив, що "сьогодні-завтра будуть відбуватися ще технічні та юридичні моменти", і найближчим часом відповідний лист також буде спрямовано до Апарату ВР.

"Є рішення про його (Іванісова - ред.) вихід із фракції, тобто на основі цього ми вже можемо звертатися до Верховної Ради, але нам треба ще певний юридичний процес пройти", - пояснив Корнієнко.

Як повідомлялося, 15 листопада фракція партії "Слуга народу" на засіданні вирішила виключити Скороход і Полякова зі свого складу.

Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко заявив, що причиною стало порушення ними "домовленостей про голосування, командну роботу з тих питань, з яких є згода всієї фракції".

14 листопада народний депутат Ганна Скороход заявила на засіданні ВР, що її чоловіка затримали нібито за дорученням заступників голови Офісу Президента і генерального прокурора, оскільки під час голосування за законопроєкт про ринок землі вона не дотримувалася спільної позиції фракції.

Про Іванісова у соцмережах з'явилася інформація, що він був судимий у 1996 році за частиною 3 статті 117 (зґвалтування неповнолітньої) і частиною 2 статті 118 (зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб) Кримінального кодексу.

Сам депутат цю інформацію назвав фейком.

20 листопада він повідомив у Facebook, що вирішив призупинити членство у фракції "Слуги народу" на час перевірки інформації про його судимість.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 листопада заявив, що Романа Іванісова виключили з партії “Слуга народу”.