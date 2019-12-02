Про виключення Полякова та Скороход із фракції "Слуги народу" можуть оголосити вже завтра
Про це журналістам після засідання фракції сказав перший заступник її голови Олександр Корнієнко, передає кореспондент Укрінформу.
"Рішення щодо виключення Полякова і Скороход уже давно було прийнято. Сьогодні ми його на фракції оголосили і звернулися до Апарату Верховної Ради із відповідним листом. Сподіваємося, що завтра керівництво ВР з трибуни зачитає цей лист", - сказав Корнієнко.
Водночас, коментуючи ситуацію щодо виключення з фракції Романа Іванісова, він підкреслив, що "сьогодні-завтра будуть відбуватися ще технічні та юридичні моменти", і найближчим часом відповідний лист також буде спрямовано до Апарату ВР.
"Є рішення про його (Іванісова - ред.) вихід із фракції, тобто на основі цього ми вже можемо звертатися до Верховної Ради, але нам треба ще певний юридичний процес пройти", - пояснив Корнієнко.
Як повідомлялося, 15 листопада фракція партії "Слуга народу" на засіданні вирішила виключити Скороход і Полякова зі свого складу.
Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко заявив, що причиною стало порушення ними "домовленостей про голосування, командну роботу з тих питань, з яких є згода всієї фракції".
14 листопада народний депутат Ганна Скороход заявила на засіданні ВР, що її чоловіка затримали нібито за дорученням заступників голови Офісу Президента і генерального прокурора, оскільки під час голосування за законопроєкт про ринок землі вона не дотримувалася спільної позиції фракції.
Про Іванісова у соцмережах з'явилася інформація, що він був судимий у 1996 році за частиною 3 статті 117 (зґвалтування неповнолітньої) і частиною 2 статті 118 (зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб) Кримінального кодексу.
Сам депутат цю інформацію назвав фейком.
20 листопада він повідомив у Facebook, що вирішив призупинити членство у фракції "Слуги народу" на час перевірки інформації про його судимість.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 листопада заявив, що Романа Іванісова виключили з партії “Слуга народу”.