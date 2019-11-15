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У "Слузі народу" вважають помстою заяви Скороход про зарплати "в конвертах"

Укрінформ
Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук розцінює заяви виключеної з фракції Анни Скороход про нібито отримання членами фракції зарплат "у конвертах" як помсту.

Про це вона сказала у коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні це виглядає як помста фракції або помста тим людям, які є керівництвом фракції. А я не хочу брати в цьому участь, і дуже закликаю нас усіх не брати в цьому участь. Тому що насправді це лише битва пліток, битва слухів, і нічого доброго ні фракції, ні суспільству не принесе", - заявила Верещук.

Вона також закликала говорити фактами.

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"Давайте будемо говорити фактами. Пані Анна (Скороход - ред.) також мала би надати факти. Якщо вона каже, що такі зарплати в конвертах є, і навіть вказує суму, то вона, напевно, знає більше, ніж ми всі тут зараз разом узяті. Я не знаю про це, і мені про це невідомо... Це абсолютно з її особистих суджень", - сказала Верещук.

Своєю чергою перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи заяви Скороход про зарплати "в конвертах", зазначив, що "ми вже це втомилися спростовувати".

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"Органи нехай розбираються. Було вчора інтерв'ю голови СБУ, він сказав, що немає підтверджень фактів цих", - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося, раніше народний депутат Скороход, яку фракція "Слуга народу" вирішила виключити зі свого складу, заявила, члени фракції отримують зарплати "в конвертах".

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"Мені зараз розповіли, що я пропонувала по 3 тисячі доларів (хабарів - ред.). Тут зарплати по 5 тисяч доларів в конвертах, а ви кажете - 3 тисячі доларів за рішення в комітеті", - сказала Скороход.

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