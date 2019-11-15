У "Слузі народу" вважають помстою заяви Скороход про зарплати "в конвертах"

Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук розцінює заяви виключеної з фракції Анни Скороход про нібито отримання членами фракції зарплат "у конвертах" як помсту.

Про це вона сказала у коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні це виглядає як помста фракції або помста тим людям, які є керівництвом фракції. А я не хочу брати в цьому участь, і дуже закликаю нас усіх не брати в цьому участь. Тому що насправді це лише битва пліток, битва слухів, і нічого доброго ні фракції, ні суспільству не принесе", - заявила Верещук.

Вона також закликала говорити фактами.

"Давайте будемо говорити фактами. Пані Анна (Скороход - ред.) також мала би надати факти. Якщо вона каже, що такі зарплати в конвертах є, і навіть вказує суму, то вона, напевно, знає більше, ніж ми всі тут зараз разом узяті. Я не знаю про це, і мені про це невідомо... Це абсолютно з її особистих суджень", - сказала Верещук.

Своєю чергою перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи заяви Скороход про зарплати "в конвертах", зазначив, що "ми вже це втомилися спростовувати".

"Органи нехай розбираються. Було вчора інтерв'ю голови СБУ, він сказав, що немає підтверджень фактів цих", - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося, раніше народний депутат Скороход, яку фракція "Слуга народу" вирішила виключити зі свого складу, заявила, члени фракції отримують зарплати "в конвертах".

"Мені зараз розповіли, що я пропонувала по 3 тисячі доларів (хабарів - ред.). Тут зарплати по 5 тисяч доларів в конвертах, а ви кажете - 3 тисячі доларів за рішення в комітеті", - сказала Скороход.