Інформація про доплати у конвертах “слугам народу” не підтверджена — Баканов

У СБУ немає поки даних про те, що нардепам зі «Слуги народу» доплачують в конвертах.

Про це сказав в інтервʼю Главкому голова СБУ Іван Баканов.

“Ці історії на сьогоднішній день не підтверджені. Але якщо це правда, то це тривожний сигнал. З іншої точки зору, я вважаю, що платню депутатам потрібно підняти, привести її у відповідність до заробітної плати, яка дозволяє жити, не відволікаючись на побутову економію. Так само, як і працівникам Служби безпеки”, - сказав Баканов.

Відповідаючи на запитання чи шукає СБУ пранкера через дії якого історія з доплатами спливла, Баканов зауважив, що “це питання поки не до СБУ, а до керівника фракції і до самих депутатів. Я не розумію, навіщо взагалі вони переписуються з кимось, особливо в залі Верховної Ради. На сьогодні настільки все діджиталізовано, що всі повинні пам’ятати: там на балконі стоїть людина з супероптикою і бачить текст на екрані. Я б запропонував заходити до зали Верховної Ради, в принципі, без телефонів. Це б менше відволікало від роботи”, - сказав Баканов.

Він повідомив, що не давав доручення розшукувати пранкера Джокера, який переписувався з нардепом Тищенком від імені Руслана Рябошапки. “Важливіше питання до тих людей, які переписувалися, а не до пранкера. Хочу нагадати, що депутати мають статус недоторканих і ми не маємо права працювати щодо них. Але ми чекаємо 1 січня 2020 року, коли вони цей статус втратять. На сьогодні пранкер Джокер не зробив нічого такого, що б могло привернути увагу Служби безпеки. Поки ніхто з депутатів із запитом щодо нього не звертався”, - зауважив керівник спецслужби.