СБУ не має даних, що акція “Ні капітуляції” проплачена — Баканов

У СБУ немає відомостей, які б підтверджували інформацію, що акція “Ні капітуляції” проплачена.

Про це голова СБУ Іван Баканов заявив в інтерв'ю Главкому.

“У нас немає достовірних відомостей, які б підтверджували цей факт. Питаннями протестних акцій в СБУ займається Департамент захисту національної державності. Звісно, ми за цим спостерігаємо.

Демократія – не найкраща форма правління, але кращої досі не придумали. Треба розуміти, що громадські організації мають право збирати гроші та витрачати їх – у тому числі, на акції”, - сказав він.

Баканов додав, що наразі в СБУ немає такого провадження.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна узгодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського на Донбасі.

Після цього у всіх великих містах України пройшла серія акцій протесту проти імплементації "формули Штайнмаєра". Згодом цей рух переріс в акцію “Ні капітуляції”.

Під час пресмарафону 10 жовтня Зеленський заявив, що більшість учасників акції «Ні капітуляції» взяли в ній участь через відсутність комунікації з ним. Водночас глава Офісу Президента Андрій Богдан заявляв, що вважає акції проплаченими. А глава парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія 14 жовтня обіцяв передати СБУ наявну в нього інформацію про можливий підкуп учасників акцій проти "формули Штайнмаєра".