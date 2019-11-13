СБУ не має даних, що акція “Ні капітуляції” проплачена — Баканов
Про це голова СБУ Іван Баканов заявив в інтерв'ю Главкому.
“У нас немає достовірних відомостей, які б підтверджували цей факт. Питаннями протестних акцій в СБУ займається Департамент захисту національної державності. Звісно, ми за цим спостерігаємо.
Демократія – не найкраща форма правління, але кращої досі не придумали. Треба розуміти, що громадські організації мають право збирати гроші та витрачати їх – у тому числі, на акції”, - сказав він.
Баканов додав, що наразі в СБУ немає такого провадження.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна узгодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського на Донбасі.
Після цього у всіх великих містах України пройшла серія акцій протесту проти імплементації "формули Штайнмаєра". Згодом цей рух переріс в акцію “Ні капітуляції”.
Під час пресмарафону 10 жовтня Зеленський заявив, що більшість учасників акції «Ні капітуляції» взяли в ній участь через відсутність комунікації з ним. Водночас глава Офісу Президента Андрій Богдан заявляв, що вважає акції проплаченими. А глава парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія 14 жовтня обіцяв передати СБУ наявну в нього інформацію про можливий підкуп учасників акцій проти "формули Штайнмаєра".