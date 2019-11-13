Баканов заявляє про "тихий саботаж" його рішень у СБУ

Голова СБУ Іван Баканов відчув спротив системи у відомстві у перші тижні після його призначення на посаду.

Про це він розповів в інтерв'ю Главкому.

"Система не сприйняла мене дружно. Звісно був супротив, саботаж. Але я ставлюся до цього спокійно, тому що будь-який новий керівник на будь-якому підприємстві стикається з тими самими проблемами, з якими стикнувся я", - сказав він.

Баканов пояснив, що саботаж був "тихим", бо співробітники СБУ не можуть відкрито порушувати накази командира. "Мої рішення виконуються, але повільно. Служба безпеки України є військовою структурою, тут нема ніяких дискусій, люди звикли виконувати накази. Разом з тим, звісно, накази можна виконувати негайно, а можна - з плином часу. У перші тижні накази виконувалися "трішечки згодом".

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Баканов також повідомив, що він прийняв пропозицію президента стати главою СБУ, усвідомлюючи, що буде складно.