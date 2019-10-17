Баканов передав ДБР результати внутрішньої перевірки Служби безпеки

Матеріали системної внутрішньої перевірки Служби безпеки України передано до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України з посиланням на її очільника Івана Баканова.

"Я ініціював аудит, щоб виявити механізми корупції у Службі. Вже діючий закон дає нам можливість не чекати початку реформи, а ефективно очищати власні лави. Усі мають зрозуміти невідворотність покарання, усвідомити рівність перед законом", - наголосив Баканов.

СБУ вже передала до Державного бюро розслідувань результати внутрішньої перевірки стосовно можливого тиску співробітниками спецслужби на бізнес. Встановлено окремі правопорушення співробітників СБУ, які необґрунтовано ініціювали проведення огляду товарів, комерційних транспортних засобів, не маючи на це законних підстав, зазначає пресцентр.

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Ще раніше Служба повідомляла, що до ДБР також скеровані результати службової перевірки щодо незаконного знищення тютюнових виробів (речових доказів у справі).

До Національного агентства запобігання корупції направлено матеріали щодо двох співробітників СБУ, які мали незадекларовану нерухомість та "підробляли" за сумісництвом.

У Службі також відбулась перевірка обґрунтованості отримання службового житла. Вже виявлено окремі випадки неправомірного одержання квартир. Матеріали також будуть передані в ДБР. І це не повний перелік правопорушень, виявлених під час перевірки.

Загалом у Службі безпеки проведено 23 перевірки та службових розслідування, за результатами яких до 55 осіб вжито управлінських заходів. Кілька співробітників СБУ, у тому числі високопосадовці, перебувають під слідством.