Баканов передав Зеленському проєкт нової редакції закону про СБУ

Голова СБУ Іван Баканов подав Президентові Володимиру Зеленському проєкт нової редакції Закону “Про Службу безпеки України”.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"СБУ подала Президенту України проєкт нової редакції Закону “Про Службу безпеки України”... Проєкт також було передано до Ради національної безпеки і оборони України, Національному інституту стратегічних досліджень", - йдеться у повідомленні.

У спецслужбі наголосили, що законопроєкт враховує передовий європейський досвід та найкращі міжнародні практики у безпековій сфері.

Внесення змін до законодавства є важливю складовою реформи, завдяки якій СБУ має трансформуватися у високотехнологічну, мобільну та оптимальну за чисельністю спеціальну службу, здатну ефективно протидіяти новітнім викликам та загрозам державній безпеці України, наголосили у пресцентрі.

Зазначається, що днями концепт нового Закону “Про Службу безпеки України” було презентовано членам профільних парламентських комітетів, послам країн "Великої сімки" та керівництву Представництва ЄС в Україні. З проєктом також ознайомилось керівництво Представництва НАТО в Україні та Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України. "Міжнародні партнери підтримали реформу Служби та висловили готовність надати допомогу в її реалізації", - наголосили в СБУ.