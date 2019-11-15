Скороход і Поляков вважають незаконним виключення їх із фракції "Слуга народу"

Народні депутати Ганна Скороход і Антон Поляков вважають незаконним рішення про виключення їх із фракції "Слуга народу".

Про це вони сказали журналістам у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Іншодумців, за те, що ми маємо власну думку, за те, що ми її висловлюємо прямо, нас політично переслідують, переслідують сім'ї, переслідують особисто, шлють погрози на телефон, телефонують", - заявила Скороход.

Депутат при цьому зазначила, що вони з Поляковим продовжують підтримувати позицію Президента Володимира Зеленського.

На запитання, чи надходили їй погрози перед виключенням з фракції, Скороход відповіла: "Мені періодично телефонували, представлялися з апарату і говорили, що я не так голосую і "подумай над своїми діями", - стверджує Скороход.

Вона також заявила, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія просив її не ставити деякі поправки і просив її "думати, що робить".

Поляков у свою чергу зазначив, що конкретних фактів його неголосувань або прогулів не було надано на засіданні фракції, і додав, що заява одного з керівників фракції не є підставою для виключення з фракції.

Рішення про своє виключення з фракції "Слуга народу" Поляков вважає політичною розправою.

При цьому Поляков зазначив, що є членом партії "Слуга народу".

"Перед тим, як ставити питання щодо виключення мене з фракції, вам необхідно було порушити це питання в партії, виключити мене з партії, а потім вже виключати з фракції "Слуга народу", це було б правильно", - сказав Поляков.

Як повідомляв Укрінформ, 14 листопада народний депутат від "Слуги народу" Ганна Скороход заявила на засіданні Верховної Ради, що її чоловіка затримали нібито за дорученням заступників голови Офісу Президента і генерального прокурора, оскільки під час голосування за законопроект про ринок землі вона не дотримувалася спільної позиції фракції.

Пізніше в "Слузі народу" заявили, що найближчим часом фракція вирішуватиме питання про подальше перебування Скороход у своїх рядах.

У п'ятницю, 15 листопада, фракція "Слуга народу" на своєму засіданні вирішила виключити Скороход і Антона Полякова з фракції.

Як заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, причиною виключення цих народних депутатів є порушення ними "домовленостей про голосування, командної роботи з тих питань, з яких є згода всієї фракції".

Анна Скороход пройшла в Раду від партії "Слуга народу" в 93-му мажоритарному окрузі Київської області; Антон Поляков - в окрузі №206 Чернігівської області.