Затримання танкера РФ: Україна створила прецедент для мирного вирішення спорів - США

Україна діяла відповідно до міжнародних норм і продемонструвала прецедент для мирного вирішення спорів під час інциденту з російським танкером.

Про це заявляє Посольство США в Україні.

"Те, як Україна повела себе у вчорашньому інциденті з танкером, говорить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Це хороший прецедент для мирного вирішення спорів", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 липня 2019 року в порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який, за даними міжнародної інформаційної системи Equasis, ідентифікований як танкер Neyma, що блокував Керченську протоку в листопаді 2018 року. Такі незаконні дії сприяли насильницькій, із застосуванням зброї, зупинці і захопленню прикордонниками ФСБ РФ українських військових кораблів разом з 24 членами екіпажу.

У четвер, 25 липня, СБУ спільно з військовою прокуратурою затримали танкер Neyma. Слідство встановило, що російські власники змінили назву танкера Neyma з метою приховування причетності до незаконних дій та акту агресії, що стався 25 листопада 2018 року, на Nika Spirit.

Російські ЗМІ повідомляли, що на борту затриманого Україною російського танкера Neyma перебуває екіпаж, що складається приблизно з 15 громадян РФ.

Того ж дня Україна, як правова держава, дозволила морякам російського танкера Neyma повернутись додому.