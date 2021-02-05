Шмигаль обговорив з представниками енергосектору ФРН «Європейський зелений курс»

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна обрала стратегію «Європейського зеленого курсу» й має всі необхідні інструменти для її реалізації.

На цьому він наголосив у ході відеоконференції з представниками Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини, передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал.

Прем’єр наголосив, що досвід Німеччини з успішного закриття шахт та трансформації вугільних регіонів є особливо важливим для України, та привітав започаткування у серпні минулого року нового енергетичного партнерства.

«Ми готові до викликів, які стоять перед Україною в контексті зеленого переходу, декарбонізації економіки та необхідності реформування вугільного сектору та трансформації вугледобувних регіонів», - підкреслив Шмигаль.

Глава уряду повідомив німецьких партнерів, що поступова відмова від використання вугілля передбачають створення Концепції та Державної програми трансформації вугільних регіонів. За словами Прем’єр-міністра, наразі розробляється така програма на період до 2030 року.

Як зауважив Шмигаль, на сьогодні в Україні є 61 вугільний регіон. Це мономіста, які прив’язані до єдиного підприємства, вугільної шахти або станції.

«Усі ці регіони мають стару інфраструктуру 60-80 років минулого століття. Виснаження, закриття шахт і поступове стратегічне закриття вугільної промисловості загалом у майбутньому створюватиме соціальну напругу. Треба робити низку стратегічних кроків, щоб соціально забезпечити людей у цих регіонах», - підкреслив очільник уряду.

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Прем’єр відзначив, що в цьому контексті для України вкрай важливий досвід та підтримка Німеччини та Європейського Союзу. У зв’язку з цим Шмигаль привітав створення Секретаріату партнерства та наголосив, що уряд України готовий співпрацювати з Проєктним офісом з трансформації вугільних регіонів за підтримки GIZ для розробки та імплементації пілотних проєктів.

«Ми підготували дві шахти — у Донецькій та Львівській області, які запропонували взяти для реалізації спільних пілотних проєктів. Вони мають продемонструвати результати трансформації, щоб ми могли їх поширити на інші вугільні регіони», - зауважив глава уряду.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Україна обрала собі за стратегію «Європейський зелений курс».

"Ми маємо всі необхідні державні програми, а також Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок", - сказав він.

Крім того, Україна, за словами Шмигаля, також має почати спільний проєкт трансформації вугільних регіонів зі Світовим банком.

«Трансформацію вугільних регіонів важливо супроводжувати створенням нових економічних стимулів, щоб на базі підприємств вугільної галузі з’явилися нові конкурентоспроможні кластери, нові інноваційно-технологічні галузі. Адже обрані регіони мають відповідну інфраструктуру: транспортні шляхи, підстанції, і електромережі», — зазначив Прем’єр-міністр.

Спеціальний уповноважений уряду Німеччини з питань трансформації вугільних регіонів України Станіслав Тілліх відзначив, що Німеччина готова в межах енергетичного партнерства з Україною супроводжувати процес трансформації вугільних регіонів.

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Зі свого боку статс-секретар Міністерства економіки та енергетики ФРН Андреас Файхт під час зустрічі додав, що Німеччина прагне також поглибити партнерство з Україною у сфері водневої енергетики.

Фото: Урядовий портал