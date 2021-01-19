Уряд вживає заходів, щоб не допустити «вуглецевого кордону» з ЄС - Шмигаль

Під особливою увагою уряду перебуває питання вуглецевого коригування імпорту на кордоні (так званий "вуглецевий кордон") та інших нетарифних інструментів регулювання торгівлі.

Про це під час засідання міжвідомчої робочої групи сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Під особливою увагою уряду перебуває питання вуглецевого коригування імпорту на кордоні та інших нетарифних інструментів регулювання торгівлі, а саме забезпечення сценарію, за якого вони жодним чином не створюватимуть нових перешкод для інтеграції українських виробників у промислово-виробничі ланцюги ЄС", - сказав Шмигаль.

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За його словами, з цією метою уже прийнято ряд проєктів законів, на розгляді перебувають ініціативи, спрямовані на управління відходами, енергоефективність, удосконалення екологічного контролю, моніторинг за станом довкілля.