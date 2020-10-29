Буславець пояснила, як закриватимуть шахти в Україні

Буславець пояснила, як закриватимуть шахти в Україні

Укрінформ
Трансформація вугільних регіонів має відбуватися з урахуванням потреб шахтарів у працевлаштуванні та соціальному забезпеченні.

Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час онлайн-зустрічі з профспілками гірників, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

За її словами, досвід інших європейських держав показав, що вугільна реформа – це тривалий та затратний процес, водночас для України він є невідворотним.

«Ми повинні рухатись цим шляхом. Відчуваючи переваги і недоліки тих чи інших заходів з трансформації безпосередньо «на місцях», профспілки також можуть напрацьовувати пропозиції для пом’якшення ситуації, залучення інвесторів у вугільні регіони», - зазначила Ольга Буславець.

На думку керівника міністерства, «гірникам важливо побачити перспективи працевлаштування у інших сферах і зрозуміти, що держава не залишить їх напризволяще».

«У нас немає планів за один-два роки все закрити і розпустити людей. Все буде відбуватися таким чином, щоб врахувати всі потреби людей, які живуть у вугільних регіонах. Потрібно показати людям перспективи, де саме вони зможуть заробляти гроші та утримувати свої сім’ї», - зазначила Буславець.

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Як повідомлялося, для успішного впровадження реформи Міністерство підготувало пропозиції для пілотних проєктів трансформації вугільних шахт, які дозволять не лише вирішити проблему окремих міст, а й сконцентрувати позитивний досвід для того, щоб поступово поширювати його на всю галузь.

До реалізації пілотних проєктів планують залучати міжнародних партнерів. Вони вже висловили свою зацікавленість не лише у пілотних проєктах, а й у впровадженні реформи в Україні загалом.

Зокрема, міністр економіки та енергетики ФРН запропонував створити мультифонд, в який Німеччина готова вкласти перший внесок в сумі 20 млн євро і закликає до участі інші держави. Від Великої Британії надйшла пропозиція долучитись до Безвугільного альянсу, який дасть можливість залучити фінансовий ресурс до реформування вугільної галузі.

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