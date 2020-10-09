Реформа вугільної галузі охопить чотири області - Міненерго

Проєкт Концепції реформування вугільної галузі охоплює чотири області України: Донецьку, Луганську, Волинську і Львівську; реформа має вирішити проблему хронічної збитковості шахт та допомогти гірникам адаптуватися до нових умов.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Потреба реформи обумовлена поточним станом справ, який щороку погіршується і зумовлений чотирма головними факторами.

По-перше, щороку зменшується видобуток та реалізація вугілля шахтами державного значення. З 2015 року по 2020 рік цей показник скоротився майже вдвічі: з 1600 тис. тонн до 800 тис. тонн.

По-друге, щороку скорочується кількість працівників державного вугледобувного сектору. З 2015 року по 2020 рік їх кількість зменшилася з близько 55 тис. осіб до 35 тис. осіб.

По-третє, щороку зростає собівартість видобутку вугілля, тому держава змушена дотувати збиткову діяльність галузі.

І, нарешті, четвертий фактор - хронічні борги вугледобувних підприємств.

"Завдяки реформуванню вугільної галузі має бути вирішено такі проблеми: збитковість державних вугледобувних підприємств, відсутність постійного та планового збуту держшахт, відсутність сталого забезпечення потреб "Центренерго" вугіллям українського походження", - зазначили у Міненерго.

Реформа є одним із аспектів більш широкого процесу трансформації вугільних регіонів, найголовнішим завданням якого, крім покращення економічних показників, є соціальна адаптація гірників до нових умов.

"Головне завдання – запустити реконверсію регіонів та забезпечити справедливу трансформацію, аби кожен співробітник вугільної галузі міг адаптуватися та, у раз необхідності, перекваліфікуватися. Також разом із профільними органами влади розглядатимемо можливість посиленого соціального захисту для гірників", – зазначила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Крім того, одна із цілей реформи вугільної галузі – це поступове зниження використання викопного палива. Це є ключовою умовою для впровадження Європейського зеленого курсу, до якого планує доєднатися Україна.

Як повідомлялось, 8 жовтня Буславець презентувала проєкт Концепції реформування вугільної галузі на засіданні Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів України.

З-поміж кількох варіантів реформування Міністерство визначило пріоритетним спосіб поєднання процесу приватизації та процесу інтеграції державних шахт із ПАТ "Центренерго".

Такий шлях передбачає розподіл шахт на три групи. Перша група – шахти, що підлягають інтеграції з ПАТ "Центренерго" і є його ресурсною базою. Друга – шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими генераціями. Третя група шахт – такі, що будуть пропонуватися до приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності.