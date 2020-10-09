Реформа вугільної галузі охопить чотири області - Міненерго
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Потреба реформи обумовлена поточним станом справ, який щороку погіршується і зумовлений чотирма головними факторами.
По-перше, щороку зменшується видобуток та реалізація вугілля шахтами державного значення. З 2015 року по 2020 рік цей показник скоротився майже вдвічі: з 1600 тис. тонн до 800 тис. тонн.
По-друге, щороку скорочується кількість працівників державного вугледобувного сектору. З 2015 року по 2020 рік їх кількість зменшилася з близько 55 тис. осіб до 35 тис. осіб.
По-третє, щороку зростає собівартість видобутку вугілля, тому держава змушена дотувати збиткову діяльність галузі.
І, нарешті, четвертий фактор - хронічні борги вугледобувних підприємств.
"Завдяки реформуванню вугільної галузі має бути вирішено такі проблеми: збитковість державних вугледобувних підприємств, відсутність постійного та планового збуту держшахт, відсутність сталого забезпечення потреб "Центренерго" вугіллям українського походження", - зазначили у Міненерго.
Реформа є одним із аспектів більш широкого процесу трансформації вугільних регіонів, найголовнішим завданням якого, крім покращення економічних показників, є соціальна адаптація гірників до нових умов.
"Головне завдання – запустити реконверсію регіонів та забезпечити справедливу трансформацію, аби кожен співробітник вугільної галузі міг адаптуватися та, у раз необхідності, перекваліфікуватися. Також разом із профільними органами влади розглядатимемо можливість посиленого соціального захисту для гірників", – зазначила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.
Крім того, одна із цілей реформи вугільної галузі – це поступове зниження використання викопного палива. Це є ключовою умовою для впровадження Європейського зеленого курсу, до якого планує доєднатися Україна.
Як повідомлялось, 8 жовтня Буславець презентувала проєкт Концепції реформування вугільної галузі на засіданні Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів України.
З-поміж кількох варіантів реформування Міністерство визначило пріоритетним спосіб поєднання процесу приватизації та процесу інтеграції державних шахт із ПАТ "Центренерго".
Такий шлях передбачає розподіл шахт на три групи. Перша група – шахти, що підлягають інтеграції з ПАТ "Центренерго" і є його ресурсною базою. Друга – шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими генераціями. Третя група шахт – такі, що будуть пропонуватися до приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності.