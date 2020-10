Вугільні регіони України скористаються польським досвідом «справедливого переходу»

Польський національний фонд охорони навколишнього середовища та управління водними ресурсами (НФОНСіУВР) і Світовий банк спільно з Європейською комісією започаткували ініціативу зі сприяння обміну знаннями між вугільними регіонами Польщі та України.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі Світового банку.

"Це може допомогти обом країнам підготуватися до енергетичної трансформації найближчими роками. Такий обмін знаннями є частиною програми, в рамках якої країнам надається допомога у розробленні та реалізації інклюзивних стратегій переходу до низьковуглецевих енергетичних систем", - йдеться у повідомленні.

НФОНСіУВР надаватиме підтримку навчальним поїздкам, конференціям, зустрічам, організованим Інститутом екології промислових районів (Institute for Ecology of Industrial Areas) і Центральним гірничим інститутом (Central Mining Institute).

Водночас Світовий банк за допомогою своїх програм з надання допомоги в управлінні енергетичним сектором (ESMAP) і Мультидонорського трастового фонду глобальної підтримки видобувних галузей (EGPS), у співпраці з Європейською комісією підтримуватиме участь України у зазначеному обміні знаннями.

Представники державного та приватного секторів України відвідають низку польських міст, включаючи декілька міст у Сілезії – головному вугільному регіоні Польщі. Під час цих візитів відбудуться зустрічі з польськими колегами з метою обміну досвідом з вирішення проблем трансформації, характерних для вугільних регіонів, зокрема, регуляторних, організаційних, економічних, соціальних, екологічних проблем, питань просторового планування тощо.

Як повідомлялося, уряд України працює над планом переходу для своїх вугільних регіонів, прагнучи диверсифікувати економіку цих регіонів завдяки формуванню сприятливих умов для розвитку нових секторів та створення нових робочих місць, і забезпеченню, водночас, рівних можливостей шахтарям та працівникам галузей, безпосередньо пов’язаних з гірничодобувним сектором.

Згаданий проєкт підпадає під Ініціативу платформи трансформації вугільних регіонів для Західних Балкан та України, започатковану у вересні 2019 року під керівництвом Світового банку та Європейської комісії (Directorate-General for Energy та Directorate-General for Neighborhood Policy and Enlargement Negotiations) (Генеральний директорат ЄК з питань енергетики і Генеральний директорат ЄК з питань політики сусідства та переговорів щодо розширення ЄС), за концептуальної підтримки у сфері економічного переходу, наданої урядом Польщі та рішень конференції ООН зі зміни клімату 2018.

Платформа має на меті полегшити процес енергетичного переходу, а також економічної трансформації вугільних регіонів до низьковуглецевої економіки, надаючи поради, розробляючи наукові матеріали та сприяючи співпраці між регіонами. Платформа базується на досвіді Ініціативи Європейської комісії для вугільних регіонів на перехідному етапі (Initiative for Coal Regions in Transition) і розширює її рамки, пропонуючи більше можливостей для обміну ідеями та знаннями з використанням фізичних і віртуальних можливостей навчання.