Польща вирішила повністю ліквідувати вугільну галузь

Кількаденні переговори урядової делегації і комітету страйкарів щодо реформування вугільної галузі Польщі, що відбувалися на фоні підземного страйку кількасот шахтарів на кільканадцяти шахтах, завершився у п’ятницю підписанням спільної угоди.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, сторони домовилися, що вугільну галузь Польщі буде повністю ліквідовано до 2049 року, а нинішнє покоління гірників працюватиме на шахтах до настання пенсійного віку.

“Ми підписали угоду про ліквідацію однієї з найважливіших галузей в історії Польщі. Згідно з домовленостями, остання шахта перестане видобувати вугілля в 2049 році”,- повідомив під час пресконференції в місті Катовіце, де тривали переговори, голова сілезько-добровського відділення профспілкового об’єднання “Солідарність” Домінік Колож.

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Сторони домовилися, що закриття галузі відбуватиметься за так званим “німецьким” сценарієм, який передбачає поступове, розтягнуте на багато років закриття шахт. Відтак, нинішнє покоління гірників працюватиме там до настання пенсійного віку.

У результаті досягнення домовленості підземний страйк припинили 215 гірників, які з понеділка перебували під землею. Крім того, шахтарі скасували заплановану на сьогодні маніфестацію в місті Руда Шльонська.

Згідно з угодою, в уряді буде запроваджено посаду уповноваженого з питань соціально-економічної трансформації шахтарських регіонів.

Сторони узгодили графік закриття окремих шахт. Першою шахтою, яка припинить роботу вже в 2021 році, буде шахта “Вуєк”, яку об’єднають з шахтою “Мурцкі-Стасіц”. Останніми, в 2049 році, припинять роботу дві шахти – “Хваловіце” і “Янковіце” у місті Рибнік.

До 2049 року вугільну галузь Польщі субсидіюватиме уряд країни.

Угоду щодо реструктуризації вугільної галузі Польщі тепер має нотифікувати Єврокомісія.

Коментуючи підписання домовленості глава польського уряду Матеуш Моравецький назвав її “переломною” і зазначив, що це відкриває шлях до нової енергетичної трансформації Польщі

Як раніше інформувало агентство, польські шахтарі протестували проти швидкої ліквідації польських шахт – до середини 2030-х років – і наполягали на продовженні перехідного періоду на триваліший термін.