У Польщі під землею страйкують 230 шахтарів

У Польщі під землею страйкують 230 шахтарів

Укрінформ
На півдні Польщі під землею на шести шахтах Польської гірничої групи (GGG) страйкують 230 шахтарів, які вимагають продовження терміну реструктуризації вугільної галузі Польщі.

Як передає Укрінформ з посиланням на РАР, у вівторок у місті Катовіце розпочалися переговори комітету страйкарів з урядовою делегацією щодо пошуків компромісу і припинення підземного страйку.

“Триває підземний протест в шести сілезьких шахтах. Станом на 16-ту годину (за київським часом) під землею протестує загалом 230 гірників”,- інформує профспілкове об’єднання “Солідарність”.

Як зазначається, в середу до акції приєднаються шахтарі з кількох інших шахт.

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У воєводському управлінні Сілезького воєводства з вівторка тривають переговори між представниками створеного на минулому тижні комітету страйкарів й урядовою делегацією, яка складається з кількох заступників міністрів і голови політичного комітету прем’єр-міністра Польщі. Переговори сторін стосуються принципів і темпів трансформації вугільної й енергетичної галузей Польщі, а також планів реструктуризації PGG.

Як підкреслюють представники страйкарів, перехідний період щодо реструктуризації вугільної галузі Польщі має тривати не менше 40 років – до 2060 року, а не як пропонується зараз – до 2030 року. При цьому, необхідно також підписати велику суспільну угоду між усіма зацікавленими сторонами.

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