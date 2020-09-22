У Польщі під землею страйкують 230 шахтарів

“Триває підземний протест в шести сілезьких шахтах. Станом на 16-ту годину (за київським часом) під землею протестує загалом 230 гірників”,- інформує профспілкове об’єднання “Солідарність”.

Як зазначається, в середу до акції приєднаються шахтарі з кількох інших шахт.

Гірники протестують проти наслідків кліматично-енергетичної політики ЄС.

У воєводському управлінні Сілезького воєводства з вівторка тривають переговори між представниками створеного на минулому тижні комітету страйкарів й урядовою делегацією, яка складається з кількох заступників міністрів і голови політичного комітету прем’єр-міністра Польщі. Переговори сторін стосуються принципів і темпів трансформації вугільної й енергетичної галузей Польщі, а також планів реструктуризації PGG.

Як підкреслюють представники страйкарів, перехідний період щодо реструктуризації вугільної галузі Польщі має тривати не менше 40 років – до 2060 року, а не як пропонується зараз – до 2030 року. При цьому, необхідно також підписати велику суспільну угоду між усіма зацікавленими сторонами.