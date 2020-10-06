Буславець заявляє, що енергосистема України стабілізується

Робота енергосистеми в Україні стабілізується завдяки перегляду енергетичного балансу, що відбулося навесні.

Про це сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець на виїзній нараді з енергетиками України на Южно-Українській АЕС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми переживаємо важкий і нетривіальний рік. Значне зменшення споживання відобразилося в усіх генераціях в енергосистемі. Тому у квітні, щоб стабілізувати ситуацію, уточнили енергетичний баланс. Він є інструментом забезпечення безпеки постачання і стабільної роботи енергосистеми. І ми цього досягли, до речі. Відповідно до прогнозу, ми бачимо збільшення енергоспоживання на 3%. Можу сказати, що базова генерація - атомна - виробила на 3,5% більше, ніж ми передбачали. Майже на стільки ж менше виробила товарної продукції теплова генерація", - відзначила Буславець.

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Керівник Міненерго нагадала, що Україна входить у зиму зі значними запасами палива: з одного боку, це допоможе стало пройти опалювальний сезон, але з іншого - це "заморожені фінансові ресурси".

"Що стосується атомної генерації, вона внаслідок виконання ПСО потрапила у складну ситуацію, яка на сьогодні вирішується. Поступово змінено механізм ПСО, що дало атомній генерації самостійно виходити на ринок двосторонніх договорів і продавати майже 40% своєї електроенергії", - відзначила Буславець.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міненерго, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, що був дозволений з вересня минулого року, коштував Україні 5 млрд грн, а також 1,5 млн тонн вітчизняного вугілля, що лишилося незатребуваним.

У квітні цього року Міністерство енергетики та захисту довкілля України запропонувало новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 рік. Енергобаланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії атомною, гідро- та тепловою генерацією. Згідно з документом, прогнозне виробництво електроенергії атомними електростанціями скорочено на 7 млрд кВт-год (на 8,6%) - до 73,7 млрд кВт-год.