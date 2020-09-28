Міненерго спростовує заяви ЗМІ про підвищення цін на електроенергію для населення
Відповідне повідомлення розміщене на сайті Міненерго, передає Укрінформ.
"В засобах масової інформації поширюється недостовірна інформація щодо підвищення тарифів на електричну енергію для населення з 1 жовтня поточного року. Міненерго та уряд неодноразово наголошували, що в умовах складної соціально-економічної ситуації ціна електричної енергії для населення до кінця поточного року залишатиметься незмінною", - йдеться у повідомленні.
У Міненерго наголошують, що тарифи на електроенергію, що відпускаються населенню, встановлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26.02.2015 № 220. Згідно з цією постановою, ціна на електричну енергію становить (з ПДВ): до 100 кВт/год – 90 коп. за кВт/год, понад 100 кВт/год – 168 коп. за кВт/год.
"Збереження фіксованого пільгового тарифу на електричну енергію для населення в умовах нової моделі ринку електричної енергії здійснюється в рамках механізму ПСО, який було запроваджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» (із змінами) ", - додали в міністерстві.
Також у Міненерго наголосили, що ціна на електричну енергію для населення в Україні не переглядалася з 2017 року і наразі є найнижчою серед усіх країн Європи. В тому числі – в 1,2-2 рази нижчою ніж в сусідніх з Україною країнах.