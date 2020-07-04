Буславець прокоментувала можливість здорожчання електроенергії для українців

Буславець прокоментувала можливість здорожчання електроенергії для українців

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Укрінформ
Тарифи на електроенергію для населення підвищувати не будуть.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець.

"Я хочу заспокоїти наше населення, яке має затверджений тариф на електроенергію. Він незмінний вже з 2017 року. І, як вже неодноразово наголошував прем’єр-міністр, ніхто не готує рішення щодо підвищення цього тарифу", — сказала очільниця Міненерго.

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Буславець запевнила, що причина тут зовсім не у місцевих виборах, які відбудуться у жовтні.

"Без підвищення соціального захисту людей, без підвищення, можливо, прожиткового мінімуму та пенсій, мабуть, недоречно сьогодні говорити про підвищення тарифу для населення", — зазначила чиновниця.

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Водночас вона наголосила, що йдеться про незмінність тарифів саме для населення. В інших сегментах ринку є двосторонні договори і там своє ціноутворення.

"Я за ринкові правила, щоб ціна на ринку формувалася таким чином, щоб вона відповідала сьогоднішньому попиту і пропозиції", — підсумувала вона.

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Раніше глава профільного комітету Ради Андрій Герус казав, що тарифи на електроенергію цього року не підвищуватимуть, але надалі цього не уникнути.

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