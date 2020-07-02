Енергоатом за 5 місяців недовиробив 2,66 мільярда кВт-годин електроенергії

ДП "НАЕК "Енергоатом" за січень-травень 2020 року через балансові обмеження недовиробив 2,659 млрд кВт-годин електроенергії, що в 22 рази перевищує аналогічний показник минулого року.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

"За підсумками січня-травня 2020 року недовиробництво електроенергії ДП НАЕК "Енергоатом" через балансові обмеження склало 2 млрд 659 млн кВт-годин, що на 2 млрд 539 млн кВт-годин більше, ніж за аналогічний період 2019 року, за який компанія недовиробила лише 120 млн кВт×год. Про це свідчать підсумки роботи ДП "НАЕК «Енергоатом" за 5 місяців 2020 року", - йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі зазначають, що недовиробництво електроенергії та прострочена заборгованість з боку ДП "Гарантований покупець" за поставлену компанією електроенергію призвели до скорочення капітальних вкладень підприємства.

"За 5 місяців 2020 року обсяг капітальних вкладень Енергоатома скоротився більше ніж вдвічі - до 3 млрд 446,1 млн грн, що на 3 млрд 377,2 млн грн менше, ніж за 5 місяців 2019 року (6 млрд 823,3 млн грн)", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, задля подолання кризових явищ в роботі енергетичної системи України Міністерством енергетики та захисту довкілля України був запропонований новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 р. Енергобаланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії атомною, гідро- та тепловою генерацією. Прогнозний баланс виробництва електроенергії атомними електростанціями у 2020 році скорочено на 8,6% - до 73,7 млрд кВт-год.

Виконання нового Прогнозного енергобалансу потребує виведення в резерв трьох енергоблоків ВВЕР-1000 на Запорізькій та Рівненській АЕС.

Міненерго вважає за доцільне в умовах профіциту електроенергії обмежувати виробництво на АЕС, щоб не оплачувати неустойку виробникам електроенергії з відновлюваних джерел. Про це на початку травня 2020 року заявила т.в.о. міністра енергетики і захисту довкілля Ольга Буславець.