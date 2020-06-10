Уряд готовий підписати меморандум із "зеленою" енергетикою - Шмигаль

Уряд перебуває на фінальній стадії щодо підписання меморандуму із "зеленою" енергетикою щодо реструктуризації "зеленого" тарифу.

Про це під час засідання КМУ сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми сьогодні на фінальній стадії підписання договору з інвесторами у зелену енергетику. Цей меморандум дасть змогу щорічної економії, починаючи з цього року, у розмірі 6 млрд грн. До 2030 року це більш ніж 2 млрд євро економії у співпраці з інвесторами у відновлювану енергетику. Такий меморандум, а також надання "Енергоатому" можливості заключати двосторонні договори з промисловістю - це два важливі кроки із стабілізації ситуації в енергетиці", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр відзначив, що "Енергоатом" зможе забезпечувати український бізнес дешевшою електроенергією та заробляти гроші, а Україні вдасться зберегти репутацію перед міжнародними інвесторами.

"Це все частина нашої дорожної карти з виходу з енергетичної кризи. Уряд докладатиме максимум зусиль, щоб зробити позитивні зміни в енергетиці", - додав Шмигаль.

Раніше Президент Володимир Зеленський зазначав, що “зелений” тариф в Україні є одним з найвищих у Європі і його треба знизити.

Як повідомлялося, згідно із законом про електроенергетику, "зелений" тариф - тариф, за яким оптовий ринок електричної енергії України зобов'язаний закуповувати електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії. Енергопостачальники зобов'язані купувати електричну енергію в обсягах та за цінами, визначеними Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ).

25 квітня 2019 року парламент ухвалив закон про "зелені" аукціони. Згідно із законом, нинішня система підтримки суб'єктів господарювання "зеленими" тарифами буде діяти до 2030 року. Документ передбачає впровадження "зелених" аукціонів із 2020 року та обов'язкову участь у них інвесторів сонячних електростанцій потужністю понад 1 МВт та вітроелектростанцій потужністю понад 5 МВт.