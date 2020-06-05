Уряд продовжує переговори з реструктуризації "зеленого тарифу"

Антикризовий енергетичний штаб практично на щотижневій основі проводить роботу з нормалізації ситуації в енергетичній сфері. Серед іншого, тривають перемовини з інвесторами відновлюваної енергетики щодо зниження тарифів.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Урядовий портал.

"Вживається цілий перелік відповідних заходів. Є питання стосовно накопичених за минулі роки боргів, до незбалансованості енергетичного ринку, і сьогодні вся робота з вирішення цих питань проводиться. Регулярно відбуваються наради з питання погашення боргів, тривають перемовини з інвесторами відновлювальної енергетики щодо зниження тарифів, продовжується збалансування фінансової складової енергетичного ринку", - зазначив очільник уряду.

Як повідомлялося, уряд розраховує домовитися з інвесторами ВДЕ за одним із кількох сценаріїв реструктуризації "зеленого тарифу": середній, жорсткий, менш жорсткий.

Також Міністерство енергетики та захисту довкілля направило до Енергетичного співтовариства свою версію законопроєкту, спрямованого на вирішення питань підтримки відновлюваної енергетики, і чекає на допомогу ЕС як медіатора у спорі між Мінекоенерго та виробниками ВДЕ.

За даними ПрАТ "НЕК "Укренерго", лише протягом 2019 року встановлена потужність вітрових та сонячних електростанцій та СЕС в Україні збільшилася у 2,7 раза та досягла показника 4,7 ГВт. Станом на початок квітня 2020 року вона вже збільшилася до 5,2 ГВт, і цей обсяг більший за той, що енергосистема України сьогодні може прийняти без серйозних відхилень у роботі.