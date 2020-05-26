Від реструктуризації

Від реструктуризації "зелених" тарифів виграє кінцевий споживач - Прем'єр

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Укрінформ
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний у тому, що від підписання меморандуму між українською владою та виробниками електричної енергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) щодо реструктуризації «зелених» тарифів виграє у першу чергу кінцевий споживач.

Про це очільник уряду сказав на зустрічі з інвесторами та виробниками електричної енергії з відновлювальних джерел, повідомляє Урядовий портал.

«Розумію позицію кожного інвестора. Проте кінцеву ціну за електроенергію платить споживач - тобто всі громадяни, які купують товари в магазинах. Уряд діє в їхніх інтересах. Саме тому ми йдемо цим довгим шляхом перемовин, і, впевнений, досягнемо компромісу», - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр подякував інвесторам за конструктивну позицію.

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В обговоренні взяли участь голова Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України Юлія Ковалів, в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, народні депутати, інвестори та учасники ринку відновлювальної електроенергії.

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