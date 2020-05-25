Шмигаль хотів би зайнятися "економічним та інвестиційним націоналізмом"

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зайнявся би економічним та інвестиційним націоналізмом в доброму сенсі.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у інтерв’ю агенції "Інтерфакс-Україна".

"Інвестиції з України – це чудова тема, але я би сьогодні локалізувався і зайнявся економічним і інвестиційним націоналізмом, в доброму сенсі цього слова, і інвестував би в Україні. Тут дуже хороші умови, дуже хороша маржа в окремих галузях, з точки зору економічних можливостей", - сказав Шмигаль.

Він додав, що інвестувати потрібно в Україну, розвивати локальне виробництво, підвищувати якість і потім виходити з експортом назовні.

Шмигаль також наголосив, що в Україні необхідно розігріти економіку.

"Малий і середній бізнес має створювати велику кількість робочих місць, а велика економіка має розігріватись з держзамовлень і будівництва. Це ті драйвери, які мультиплікативно матимуть дуже хороший ефект. Його потрібно буде посилювати різними інструментами: інфляційними, курсовими і кредитними", - додав очільник уряду.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів з 22 травня до 22 червня запровадив в Україні адаптивну модель карантину.