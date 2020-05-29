Герус переконаний, що шатдаунів в Україні не буде

Ймовірність віялових відключень електроенергії в Україні близька до нуля.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає "Лівий Берег".

"З точки зору фізичного та технічного забезпечення системи електроенергії, ми зараз надзвичайно далекі від будь-яких віялових відключень і ймовірність їх близька до нуля", - сказав він.

Герус зазначив, що в Україні з надлишком вистачає вугілля та ядерного палива на складах атомних електростанцій, щоб на 1,5-2 роки роботи уникнути віялових відключень.

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Раніше Герус звинуватив енергохолдинг ДТЕК у маніпуляціях на ринку, які дестабілізують ринок електроенергії.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища вважає доцільним в умовах профіциту обмежувати виробництво електроенергії на АЕС, щоб не сплачувати штраф виробникам електроенергії з відновлюваних джерел. Про це на початку травня 2020 року заявила в. о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець.