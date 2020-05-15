Герус звертатиметься до СБУ та РНБО через обмеження атомної генерації в Україні

Голова парламентського комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус готує звернення до СБУ та РНБОУ через штучну зупинку блоків ДП НАЕК "Енергоатом".

Про це він написав у Facebook.

"На сьогодні на українських АЕС вже накопичилося запасів ядерного палива на 1,5-2 роки наперед, і є твердий графік подальших закупівель ядерного палива. Така штучна зупинка блоків "Енергоатому" створює величезні ризики та проблеми, а також посилює залежність енергетичної галузі від окремих олігархічних фінансово-промислових груп, що на мою думку, становить загрозу національній безпеці. Готую звернення до СБУ та РНБОУ по ситуації, що склалася", - написав Герус.

Він нагадав, що станом на ранок сьогоднішнього дня атомні блоки загалом несуть потужність 7323 МВт, що становить 53% від їх загальної встановленої потужності.

"Незважаючи на те, що у різних ремонтах перебувають 5 атомних блоків, загальне недовантаження працюючих блоків сьогодні становить 1170 МВт - такими є зовнішні адміністративні обмеження роботи "Енергоатома".

Герус вважає, що мінімум половина із цього обмеження є надуманим.

"Більше того, тиждень тому "Енергоатом" ніс потужність на 900 МВт більше - 8200 МВт, хоча за тиждень нічого особливо у системі не змінилося, ні погода, ні споживання", - додав Герус.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство енергетики та захисту довкілля вважає за доцільне в умовах профіциту електроенергії обмежувати виробництво на АЕС, щоб не оплачувати неустойку виробникам електроенергії з відновлюваних джерел. Про це на початку травня 2020 року заявила в. о. міністра енергетики і захисту довкілля Ольга Буславець.

Мінекоенерго наприкінці квітня 2020 року був запропонований новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 рік. Енергобаланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії атомною, гідро- та тепловою генерацією. Прогнозний баланс виробництва електроенергії атомними електростанціями у 2020 році скорочено на 8,6% - до 73,7 млрд кВт-год.

Виконання нового Прогнозного енергобалансу потребує виведення у резерв трьох енергоблоків ВВЕР-1000 на Запорізькій та Рівненській АЕС. Це забезпечить роботу інших енергоблоків АЕС України на рівні, близькому до номінального.