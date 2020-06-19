Буславець вважає передчасним підвищення тарифу Укренерго

Підвищення тарифу на передачу ПрАТ "НЕК "Укренерго" - це останній захід, коли всі інші можливості вичерпані.

Про це сказала в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, пише пресслужба Міненерго.

«Кризова ситуація на ринку електроенергії склалася ще з січня поточного року. На жаль, відсутність необхідних рішень протягом останніх 6 місяців з боку відповідальних органів зробила ситуацію вкрай складною. Замість низки системних, ефективних заходів нам пропонують просто підняти тариф НЕК «Укренерго» в декілька разів - це неефективне рішення. Перегляд тарифу НЕК «Укренерго» має відбуватися наостанок, коли будуть вичерпані всі інші можливості. Адже підвищення тарифу на передачу електроенергії для промислового споживача може відобразитися на вартості товарів та послуг для населення», – наголосила Буславець.

За її словами, антикризовий енергетичний штаб ще на початку травня розробив перелік конкретних заходів щодо врегулювання питання фінансової незбалансованості ДП «Гарантований покупець», серед яких:

досягнення згоди з інвесторами щодо добровільного зменшення рівня тарифів ВДЕ;

збільшення частки двосторонніх договорів з кінцевими споживачами у портфелі продажу «Енергоатому» та ДП «Гарантований покупець»;

скасування торговельних обмежень, що застосовуються регулятором та Кабміном виключно до ДП «Гарантований покупець»;

низка нетарифних заходів фінансування ПСО з постачання електроенергії населенню та забезпечення виробництва ВДЕ.

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Також, зазначають у міністерстві, надзвичайно важливими є дії НКРЕКП у питанні перегляду подвійних цінових обмежень (price caps), які діють на «ринку на добу наперед» виключно для ДП «Гарантований покупець». Регулятор має вжити заходів для усунення маніпуляцій на ринку електроенергії з боку окремих його учасників.

Крім того, народні депутати мають підтримати низку законопроєктів, що спрямовані на врегулювання проблем енергоринку.

«Підписання Меморандуму з інвесторами ВДЕ та прийняття відповідного законопроєкту дозволить зменшити навантаження на кінцеву ціну на електроенергію. Повне виконання рішень Антикризового штабу дозволить уникнути суттєвого зростання тарифу на передачу електроенергії НЕК «Укренерго», - зазначила в.о. міністра.

Як повідомлялось, 17 червня НКРЕКП висловило зауваження щодо перегляду тарифу «НЕК «Укренерго» на послугу з передачі електричної енергії в частині забезпечення ДП "Гарантований покупець" своєчасного виконання фінансових зобов’язань по "зеленому" тарифу.

У Комісії заявили, що, беручи до уваги реструктуризовані розміри «зелених» тарифів, тариф на послугу з передачі електроенергії з 1 серпня 2020 року (у випадку нездійснення інших заходів з реформування ринку електричної енергії) становитиме щонайменше 523 грн/МВт-год. (без ПДВ), що більше на 368 грн/МВт-год. (або більш як у 3 рази) від рівня, встановленого постановою НКРЕКП від 10 грудня 2019 року №2668. Таке підвищення тарифу може негативно позначитися на конкурентоспроможності української промисловості, застерігає регулятор.