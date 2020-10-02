Україна може увійти в зиму із заповненими на 100% сховищами газу – Коболєв

Заповненість сховищ газу наприкінці жовтня може досягти 100%, що створить величезну пропозицію блакитного палива на ринку в опалювальний сезон.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі в українських сховищах незалежні приватні компанії створили рекордно високий обсяг газу - приблизно 28 млрд кубометрів. Наші українські сховища цієї зими заповнені на 90%. Такого давно не було. Я очікую, що до кінця цього місяця заповненість може досягнути 100%", - сказав Коболєв.

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За його словами, це означає, що на ринку буде величезна пропозиція.

"Це здійснить великий тиск на ціну в напрямку її зменшення", - зазначив голова правління НАК.

Як повідомляв Укрінформ, на території України, без урахування Криму, розташовані 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю 31 млрд кубометрів.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв 30 вересня заявляв, що вважає високо ймовірним сценарій, коли цієї зими Україна почне експортувати газ.